Экономист: договоры по программе долгосрочных сбережений будут заключаться минимум на 15 лет

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Программа долгосрочных сбережений, которую анонсировал в конце марта глава Минфина РФ Антон Силуанов, предполагает реализацию определённых принципов. Договоры по ней будут заключаться минимум на 15 лет, отметила кандидат экономических наук Наталья Рыхтикова в беседе с изданием "Вести Подмосковья".

По словам специалиста, выплаты можно получить раньше: в случае достижения 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами.

Собеседник издания напомнила также, что значение коэффициента поддержки зависит от дохода гражданина.

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