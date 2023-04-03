Программа долгосрочных сбережений, которую анонсировал в конце марта глава Минфина РФ Антон Силуанов, предполагает реализацию определённых принципов. Договоры по ней будут заключаться минимум на 15 лет, отметила кандидат экономических наук Наталья Рыхтикова в беседе с изданием "Вести Подмосковья".
По словам специалиста, выплаты можно получить раньше: в случае достижения 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами.
Собеседник издания напомнила также, что значение коэффициента поддержки зависит от дохода гражданина.
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России следует отвечать на провокации Запада мощными ударами, считает эксперт.