РИА Новости: спустя год "адских санкций" Россия стала жить лучше, чем Британия

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"Адские санкции" Запада против России принесли неожиданный результат. Россия стала жить лучше и открыла для себя новые возможности, а Британия, которая позиционировала себя долгое время как одну из самых богатых стран мира, не пережила санкционного режима. Об этом пишет в своей авторской колонке обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова.

Пресса Англии отмечает годовщину антироссийского экономического блицкрига траурными статьями. Экономика России в ближайшие два года, по прогнозам МВФ, будет расти быстрее британской.

Публицист также ссылается на статью из британского популярного таблоида Daily Mail, где описывается как хорошо живётся некоему Джону и его русской жене в Перми.

"Народные массы в Британии задаются естественным вопросом: а почему же мы в результате этих санкций живём хуже, чем в России? Именно этот вопрос осторожно пытается сформулировать в своей публикации Daily Mail. Как же так, действительно? Мы же собирались наказать Путина и "заставить страдать" русских, а в результате почему-то страдаем сами", — заключает журналист.