Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Как выглядит обновленный Kia Sorento
В Райффайзенбанке установили комиссию в 1% при внесении до 200 тыс.рублей
«Барби» и «Оппенгеймер» вряд ли выйдут в России до цифрового релиза
Госдума ограничила продажи этанола для борьбы с суррогатным алкоголем
Ту-95МС вылетели из аэродрома "Оленья": время выхода на пусковые рубежи — 17:00
Госдума приняла закон, позволяющий отцам направлять маткапитал на формирование пенсии
Вратарь "Сельты" Бланко переходит в "Марсель"
Ранее неизвестный материал может произвести революцию в лечении рака
В Новосибирске 10-летний школьник отбился палкой от рецидивиста с ножом

Россия и Казахстан обсудили в Астане способы пресечения деятельности картелей

Экономика

Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Казахстана совместно с Федеральной антимонопольной службой России провело недавно в Астане двухдневный семинар на тему "Практика выявления и пресечения картельной деятельности". Об этом значимом событии сообщила пресс-служба казахстанского агентства.

Россия и Казахстан обсудили в Астане способы пресечения деятельности картелей
Фото: grozny-inform.ru

В ходе семинара участники обсудили вопросы выявления и пресечения картельной деятельности в Республике Казахстан и Российской Федерации. Были затронуты такие темы, как применение цифровых инструментов при доказывании фактов сговора, использование информационных систем, практика выявления картельных соглашений, проведение внезапных проверок, а также уголовная ответственность за участие в картельных соглашениях.

Основная цель семинара — рассмотреть интеграцию новых методов выявления и доказывания картельных соглашений, а также изучить практическое применение цифровых инструментов в доказывании картельных сговоров.Заместитель председателя АЗРК Эрлан Алжан отметил важность сотрудничества между антимонопольными органами соседних стран. Это сотрудничество включает в себя обмен опытом в области цифровой трансформации.

В 2022 году АЗРК выявила 46 фактов согласованных действий и картельных сговоров. В результате по решению суда было взыскано более 670 млн. тенге (1,5 млн. долл.). Среди наиболее распространенных картельных практик преобладали соглашения об установлении цен.

Эти соглашения направлены на установление или поддержание цен, скидок, надбавок или наценок. Другая форма картелей связана со сговором во время аукционов. Как правило, участники аукциона заранее договариваются об определенном поведении, чтобы искусственно повлиять на исход аукциона.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Казахстан захлестнули протесты. Астана наступает на грабли январских событий - Россия не поможет!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Зачем Шойгу отправляется в КНДР, объяснил Марков

Политолог Сергей Марков объяснил, для чего министр обороны РФ Сергей Шойгу встретится с властями КНДР.

Марков рассказал о цели визита Шойгу в КНДР
Актёр Валентин Смирнитский поделился воспоминаниями о Западной Украине времён СССР
"Шутки про "москаля" звучали даже во времена СССР": Смирнитский поделился воспоминаниями о Западной Украине
Новый способ покупки автомобилей позволил сильно сэкономить тюменцу
О стоимости пляжного отдыха в Грузии рассказали эксперты Ассоциации туроператоров России
Когда Запад прекратит снабжать Украину оружием? Объясняют эксперты Петр Ермилин США не учли обеспокоенности КНДР: Ким Чен Ын нашёл выход Любовь Степушова The Drive: военспецы США оценили "мясные штурмы" ВСУ против русских Олег Володин
"Затишье перед бурей": Рогов описал обстановку на Запорожском участке
"Я всех пригласил": названы неизвестные факты о Высоцком
Визит Шойгу в КНДР напрашивался давно. Что он означает?
Визит Шойгу в КНДР напрашивался давно. Что он означает?
Последние материалы
В Воркуте задержали начальника управления ЖКХ с крупной партией наркотиков
В Якутии возбудили уголовное дело об истязании детей с инвалидностью в интернате
Сериал "Универ" телеканала ТНТ возвращается на экраны
Райффайзенбанк временно приостановит прием и покупку наличных долларов и евро у физлиц
У летевшего из Саратова в Москву самолета отказали два двигателя при взлёте
МИД Китая заявил о крепкой дружбе с КНДР и выразил готовность развивать отношения
РБК: в России зафиксировали рост продаж религиозных книг впервые с 2017 года
Lada Granta ABS: Цена и опции
Золотое кольцо Тупака Шакура продали на аукционе за $1 млн
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников