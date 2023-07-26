Россия и Казахстан обсудили в Астане способы пресечения деятельности картелей

Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Казахстана совместно с Федеральной антимонопольной службой России провело недавно в Астане двухдневный семинар на тему "Практика выявления и пресечения картельной деятельности". Об этом значимом событии сообщила пресс-служба казахстанского агентства.

Фото: grozny-inform.ru

В ходе семинара участники обсудили вопросы выявления и пресечения картельной деятельности в Республике Казахстан и Российской Федерации. Были затронуты такие темы, как применение цифровых инструментов при доказывании фактов сговора, использование информационных систем, практика выявления картельных соглашений, проведение внезапных проверок, а также уголовная ответственность за участие в картельных соглашениях.

Основная цель семинара — рассмотреть интеграцию новых методов выявления и доказывания картельных соглашений, а также изучить практическое применение цифровых инструментов в доказывании картельных сговоров.Заместитель председателя АЗРК Эрлан Алжан отметил важность сотрудничества между антимонопольными органами соседних стран. Это сотрудничество включает в себя обмен опытом в области цифровой трансформации.

В 2022 году АЗРК выявила 46 фактов согласованных действий и картельных сговоров. В результате по решению суда было взыскано более 670 млн. тенге (1,5 млн. долл.). Среди наиболее распространенных картельных практик преобладали соглашения об установлении цен.

Эти соглашения направлены на установление или поддержание цен, скидок, надбавок или наценок. Другая форма картелей связана со сговором во время аукционов. Как правило, участники аукциона заранее договариваются об определенном поведении, чтобы искусственно повлиять на исход аукциона.

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