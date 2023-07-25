Хазанов: Россию ждёт кредитный коллапс

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономист Леонид Хазанов предрёк России кредитный коллапс. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

По словам эксперта, объём займов и кредитов у граждан страны по данным на 1 июня достиг 30,8 трлн рублей. По сравнению с предыдущим месяцем данный показатель вырос на 600 млрд рублей.

Хазанов считает, что рост вызван усилением покупательной активности россиян, а также необходимостью удовлетворять свои базовые потребности. Таким образом, складывается двойственная картина.

Граждане пытаются обеспечить себе достойный уровень жизни, однако рано или поздно встанет вопрос, что делать с долгами? Большое количество кредитов будет просрочено, убеждён эксперт.

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