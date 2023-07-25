Экономист Леонид Хазанов предрёк России кредитный коллапс. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По словам эксперта, объём займов и кредитов у граждан страны по данным на 1 июня достиг 30,8 трлн рублей. По сравнению с предыдущим месяцем данный показатель вырос на 600 млрд рублей.
Хазанов считает, что рост вызван усилением покупательной активности россиян, а также необходимостью удовлетворять свои базовые потребности. Таким образом, складывается двойственная картина.
Граждане пытаются обеспечить себе достойный уровень жизни, однако рано или поздно встанет вопрос, что делать с долгами? Большое количество кредитов будет просрочено, убеждён эксперт.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Особый интерес представляет обилие озер.