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ВЦИОМ: больше трети россиян считают, что свободные деньги лучше класть в банк

2:27
Экономика

Опубликованные результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) свидетельствуют о том, что банковский вклад остается предпочтительным вариантом для 36% россиян, которые желают сохранить свои свободные деньги. Тем не менее, 35% опрошенных предпочли бы забрать свои средства из банка.

ВЦИОМ: больше трети россиян считают, что свободные деньги лучше класть в банк
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Интересно отметить, что мнения россиян насчет управления своими деньгами разделились практически поровну. В то время как 36% респондентов считают лучше положить деньги в банк, 35% считают, что лучше всего их забрать. Это отличается от ситуации весной текущего года, когда 39% опрошенных были готовы открыть банковский вклад в марте, 42% в апреле и 41% в мае.

Согласно данным опроса, сберегательная стратегия остается доминирующей среди россиян, но поддержка этой стратегии снизилась на 16% по сравнению с пандемическим 2020 годом. В 2020 году 77% респондентов считали, что лучше сократить расходы и откладывать больше денег на будущее, тогда как в 2023 году такую стратегию поддерживают лишь 61% опрошенных.

Следует отметить, что в показателях кредитного доверия также наблюдается улучшение по сравнению с мартом 2022 года. Если весной прошлого года около 81-84% опрошенных считали неблагоприятным временем для взятия кредита, то в этом году этот показатель снизился до 62%.

Согласно исследованию, готовность россиян к большим расходам также увеличилась по сравнению с предыдущим годом. В июне 2023 года 30% опрошенных назвали текущий период подходящим для совершения крупных покупок, что на 13 п. п. выше, чем в том же месяце 2022 года. В то время как в 2022 году лишь 17% россиян были готовы к большим тратам. Опрос ВЦИОМ-спутник был проведен 28 июня и в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет, а максимальный размер ошибки с вероятностью 95% составил не более 2,5%.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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