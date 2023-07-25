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РИА Новости: СВО не затормозит модернизацию экономики России

1:07
Экономика

Несмотря на увеличение оборонного бюджета России на фоне спецоперации на Украине, модернизация экономики страны не стоит на месте директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

РИА Новости: СВО не затормозит модернизацию экономики России
Фото: 4esnok.by

По его словам, действительно, оборонный бюджет страны увеличен, но он не тормозит модернизацию экономики страны, так как большая часть расходов входят в рамки "производительных".

"Да, из-за СВО военные расходы России увеличились, но это никак не может стать тормозом на пути модернизации страны. Дело в том, что значительная часть оборонных расходов, как это не покажется странным, является производительными", — пояснил Широв РИА Новости.

Эти расходы проецируют спрос на другие секторы экономики России и вместе с тем увеличивается спрос, который приносит доход не только ВПК, но и всей экономической системе страны.

Как подчеркнул Широв, после окончания конфликта важно будет сохранить оборонный и кадровый потенциал, который можно будет направить в развитие гражданских секторов экономики.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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