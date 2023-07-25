РИА Новости: СВО не затормозит модернизацию экономики России

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Несмотря на увеличение оборонного бюджета России на фоне спецоперации на Украине, модернизация экономики страны не стоит на месте директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

Фото: 4esnok.by

По его словам, действительно, оборонный бюджет страны увеличен, но он не тормозит модернизацию экономики страны, так как большая часть расходов входят в рамки "производительных".

"Да, из-за СВО военные расходы России увеличились, но это никак не может стать тормозом на пути модернизации страны. Дело в том, что значительная часть оборонных расходов, как это не покажется странным, является производительными", — пояснил Широв РИА Новости.

Эти расходы проецируют спрос на другие секторы экономики России и вместе с тем увеличивается спрос, который приносит доход не только ВПК, но и всей экономической системе страны.

Как подчеркнул Широв, после окончания конфликта важно будет сохранить оборонный и кадровый потенциал, который можно будет направить в развитие гражданских секторов экономики.

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