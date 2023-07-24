Россия одержала победу в борьбе за ведущие нефтяные рынки мира и сумела продавать чёрное золото выше потока цен, которые ввели страны Запада и Евросоюз, заявили аналитики.
По их словам, российской стороне удалось приспособиться к ограничениям.
"Россия одержала победу в борьбе за влияние на мировые нефтяные рынки в последние дни, когда цена самой желанной нефти в стране торговалась выше ценового предела", — пишут аналитики Wall Street Journal.
Цена на самый востребованные сорт российской нефти Urals превысил потолок цен в 60 долларов за баррель.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Одесса — знаковый город для русской культуры. Поэтому киевский режим придумал и осуществил план по разрушению Спасо-Преображенского собора.