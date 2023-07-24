WSJ: Россия одержала победу на сырьевых рынках, продавая нефть выше потолка цен

0:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия одержала победу в борьбе за ведущие нефтяные рынки мира и сумела продавать чёрное золото выше потока цен, которые ввели страны Запада и Евросоюз, заявили аналитики.

Фото: m.fotostrana.ru

По их словам, российской стороне удалось приспособиться к ограничениям.

"Россия одержала победу в борьбе за влияние на мировые нефтяные рынки в последние дни, когда цена самой желанной нефти в стране торговалась выше ценового предела", — пишут аналитики Wall Street Journal.

Цена на самый востребованные сорт российской нефти Urals превысил потолок цен в 60 долларов за баррель.

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