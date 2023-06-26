Финансовый аналитик РФ Разуваев заявил, что паниковать из-за укрепившегося доллара не стоит

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

26 июня курс доллара шокировал многих россиян, ведь он достиг 87 рублей впервые с конца марта 2022 года. Обусловлено это было "вооружённым мятежом" 24 июня, считает экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

"Я думаю, то ослабление, которое мы видели, с этим было связано. Сейчас курс 84-85 (Рублей за доллар. — Прим. ред.). Я думаю, что 65 рублей за доллар мы увидим в текущем году. Так что психовать не стоит", — сказал эксперт в беседе с Телеканалом "360".

Со слов Разуваева, макроэкономическая ситуация станет лучше и, как следствие, укрепится рубль. Также обстановка с дефицитом бюджета и торговым балансом улучшится. Кроме того, курс доллара США поможет снизить повышение ключевой ставки Центробанком, где заявили, что этого стоит ожидать уже в ближайшее время.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.