26 июня курс доллара шокировал многих россиян, ведь он достиг 87 рублей впервые с конца марта 2022 года. Обусловлено это было "вооружённым мятежом" 24 июня, считает экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
"Я думаю, то ослабление, которое мы видели, с этим было связано. Сейчас курс 84-85 (Рублей за доллар. — Прим. ред.). Я думаю, что 65 рублей за доллар мы увидим в текущем году. Так что психовать не стоит", — сказал эксперт в беседе с Телеканалом "360".
Со слов Разуваева, макроэкономическая ситуация станет лучше и, как следствие, укрепится рубль. Также обстановка с дефицитом бюджета и торговым балансом улучшится. Кроме того, курс доллара США поможет снизить повышение ключевой ставки Центробанком, где заявили, что этого стоит ожидать уже в ближайшее время.
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