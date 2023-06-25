Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Президент Сербии Вучич заявил о несомненном иностранном участии в попытке мятежа в России 24 июня
Кадыров рассказал о пребывании чеченских военных в Ростове-на-Дону
Гемпель: главу МИД Чехии Липавского ждёт в Крыму комфортный отдых в СИЗО
Эксперты сообщили, что оливки помогают снизить давление и холестерин в крови
Глава МИД Лавров назвал потоком сознания заявления Зеленского и Байдена о ядерной угрозе со стороны России
Названы фрукты, которые помогают бороться с тромбами
WP: в США ещё две недели назад знали о подготовке мятежа в России
МИД Нидерландов призывает соотечественников срочно покинуть Россию в связи с непредсказуемой ситуацией в стране
Баку отверг инициативу Еревана о переговорах по правам армян в Карабахе

Князья суеты: россияне опять скупали водку, бумагу, доллары и билеты

4:47
Экономика

Из-за политического кризиса некоторая часть россиян бросилась в магазины скупать продукты и товары, причем многие даже "закупались в долг" по кредитным картам.

Паник-шоперов было меньше, чем после объявления карантина по коронавирусу, начала СВО или обвала рубля, но все равно их было "ощутимое количество", прозвучало в панельной дискуссии телеконференции "Ритейл в условиях турбулентности" в воскресенье, 25 июня.

Как сообщил один из руководителей крупной торговой сети, скупкой "отличились" столицы, Подмосковье и города-миллионники. В дотационно-депрессивных регионах увеличилась, главным образом, продажа спиртного и бакалеи.

При этом до 17% покупок происходило с помощью кредитных карт или системы рассрочек, до 80% покупателей списывали для покупок все накопившиеся бонусные баллы со своих бонусных счетов.

"Люди покупали крупы, макароны, соль, предметы личной гигиены, сахар, консервы, бакалею, туалетную бумагу, много водки и пиво", — добавил в ходе телеконференции представитель другой торговой сети. Он также рассказал, что некоторые покупатели, "зашедшие в магазин за вполне обычными покупками, начали ажиотажную скупку, увидев, как это делают другие".

Представитель регионального ритейл-оператора рассказал, что в одном из российских южных городов утром воскресенья начали приходить покупатели и обсуждать возвращения "ящиков консервов", "блока прокладок" и т. д.

Одним из них стал мужчина, названный продавцами сети "князем суеты" — в субботу он трижды приезжал в магазин, скупая то бакалею, то мясо-молочные изделия, то "огромный ящик туалетной бумаги". Теперь он просит "забрать ненужное и вернуть деньги", такие "князья" есть везде".

Отметим, что психологи объясняют подобные панические покупки и ажиотажный шоппинг как рациональными, так и иррациональными мотивами.

  • Рационально — в пределах разумного обновить запас продуктов долгого хранения, приобрести запас сигарет, подготовить "тревожный продуктово-промтоварный чемоданчик" для семьи на случай проблем с финансами, работой, объявления режима ЧП, купить алкоголь как средство оплаты или обмена на услуги "в тяжелые времена", и т. д.
  • Иррациональные же покупки делаются от депрессии, наличия свободных средств, принципа "все побежали и я побежал, чтобы не остаться в дураках", а также попытки самоуспокоения (я ничего не могу сделать с происходящим, но погашу неконтролируемую тревожность созданием запаса, который даст ощущение "я сделал нечто и спасся").

"Люди редко спрашивают себя — чего конкретно я боюсь, насколько этот страх оправдан (по опыту жизни) и что произойдет, если это действительно случится, что я буду делать?" — ранее рассказывали психологи.

Они также рассказали, что часто люди даже не понимают, зачем скупают какой-то товар, как это было с туалетной бумагой времен ковида и карантина.

"Люди смотрели ролики из Китая, где туалетная бумага скупалась машинами и думали — раз китайцы берут, наверное, надо и мне запастись. Китайцы же брали её не для того, чтобы не вылезать из туалета, а чтобы отрывать кусочки и нажимать, открывать всё "через бумагу", — напомнили специалисты.

Стоит также добавить, что по данным "БюроИКС", примерно 2700 жителей России купило на ближайшие дни невозвратные авиабилеты в Турцию, ОАЭ, Грузию, и т. д. по ценам от 70 до 200 тысяч рублей на человека.

"Около 1300 из них уже обращаются в агрегаторы и авиакомпании с требованиями пойти навстречу пассажирам и все-таки вернуть деньги", — цитирует издание материалы рассылки "Русской дороги" со ссылкой на данные агрегаторов.

"Существует еще одна смешная категория людей, именно по её кошельку СВО бьет самым беспощадным образом. Речь идёт о тех, кто в период любого обострения обстановки судорожно покупает билет на самолёт летящий в Тбилиси, Ереван, Стамбул, или продаёт машину у перехода Верхний Ларс, дабы купить велосипед для пересечения границы. Есть такая армейская мудрость "Кто (трусит) - тот гибнет", в данном случае, беднеет и позорится", — иронизируют в "Старше Эдды".

Также в соцсетях смеются над "идиотами, во второй (!!!) раз скупавшим доллары по пиковой цене в 100 рублей за доллар", а таковых было немало.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Загадка "Титана": появляется много вопросов о крушении батискафа в Атлантике

Батискаф "Титан" мог не соответствовать требованиям для погружения на большую глубину.

"РГ": появляется множество вопросов о крушении батискафа в Атлантике
На сайте Кремля ровно в полночь появилось видео с обращением Путина к россиянам
Путин обратился к россиянам — видео появилось на официальном сайте Кремля
Песков: пока не знаю ничего об увольнении Шойгу
Маляр: ВСУ начали полномасштабное наступление
Почему стратегия и тактика ВДВ требуют пересмотра Андрей Николаев Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев КамАЗ запустил в производство грузовики-беспилотники Анастасия Жукова
Медведев заподозрил, что в военном мятеже участвуют иностранные специалисты
Путин: ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной
Путин обратился к россиянам и заверил: мятежники будут наказаны
Путин обратился к россиянам и заверил: мятежники будут наказаны
Последние материалы
Эксперты сообщили, что оливки помогают снизить давление и холестерин в крови
Князья суеты: россияне опять скупали водку, бумагу, доллары и билеты
Глава МИД Лавров назвал потоком сознания заявления Зеленского и Байдена о ядерной угрозе со стороны России
Названы фрукты, которые помогают бороться с тромбами
WP: в США ещё две недели назад знали о подготовке мятежа в России
МИД Нидерландов призывает соотечественников срочно покинуть Россию в связи с непредсказуемой ситуацией в стране
Баку отверг инициативу Еревана о переговорах по правам армян в Карабахе
Замглавы МИД РФ Руденко и руководитель МИД КНР Цинь Ган провели переговоры в Пекине
Advance: после слов Зеленского насчёт контрнаступления у Киева осталось всего два варианта
Президент Вучич: Сербия никогда не поддержит мятеж в России и любой другой стране
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников