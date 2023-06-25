Князья суеты: россияне опять скупали водку, бумагу, доллары и билеты

4:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Из-за политического кризиса некоторая часть россиян бросилась в магазины скупать продукты и товары, причем многие даже "закупались в долг" по кредитным картам.

Паник-шоперов было меньше, чем после объявления карантина по коронавирусу, начала СВО или обвала рубля, но все равно их было "ощутимое количество", прозвучало в панельной дискуссии телеконференции "Ритейл в условиях турбулентности" в воскресенье, 25 июня.

Как сообщил один из руководителей крупной торговой сети, скупкой "отличились" столицы, Подмосковье и города-миллионники. В дотационно-депрессивных регионах увеличилась, главным образом, продажа спиртного и бакалеи.

При этом до 17% покупок происходило с помощью кредитных карт или системы рассрочек, до 80% покупателей списывали для покупок все накопившиеся бонусные баллы со своих бонусных счетов.

"Люди покупали крупы, макароны, соль, предметы личной гигиены, сахар, консервы, бакалею, туалетную бумагу, много водки и пиво", — добавил в ходе телеконференции представитель другой торговой сети. Он также рассказал, что некоторые покупатели, "зашедшие в магазин за вполне обычными покупками, начали ажиотажную скупку, увидев, как это делают другие".

Представитель регионального ритейл-оператора рассказал, что в одном из российских южных городов утром воскресенья начали приходить покупатели и обсуждать возвращения "ящиков консервов", "блока прокладок" и т. д.

Одним из них стал мужчина, названный продавцами сети "князем суеты" — в субботу он трижды приезжал в магазин, скупая то бакалею, то мясо-молочные изделия, то "огромный ящик туалетной бумаги". Теперь он просит "забрать ненужное и вернуть деньги", такие "князья" есть везде".

Отметим, что психологи объясняют подобные панические покупки и ажиотажный шоппинг как рациональными, так и иррациональными мотивами.

Рационально — в пределах разумного обновить запас продуктов долгого хранения, приобрести запас сигарет, подготовить "тревожный продуктово-промтоварный чемоданчик" для семьи на случай проблем с финансами, работой, объявления режима ЧП, купить алкоголь как средство оплаты или обмена на услуги "в тяжелые времена", и т. д.

Иррациональные же покупки делаются от депрессии, наличия свободных средств, принципа "все побежали и я побежал, чтобы не остаться в дураках", а также попытки самоуспокоения (я ничего не могу сделать с происходящим, но погашу неконтролируемую тревожность созданием запаса, который даст ощущение "я сделал нечто и спасся").

"Люди редко спрашивают себя — чего конкретно я боюсь, насколько этот страх оправдан (по опыту жизни) и что произойдет, если это действительно случится, что я буду делать?" — ранее рассказывали психологи.

Они также рассказали, что часто люди даже не понимают, зачем скупают какой-то товар, как это было с туалетной бумагой времен ковида и карантина.

"Люди смотрели ролики из Китая, где туалетная бумага скупалась машинами и думали — раз китайцы берут, наверное, надо и мне запастись. Китайцы же брали её не для того, чтобы не вылезать из туалета, а чтобы отрывать кусочки и нажимать, открывать всё "через бумагу", — напомнили специалисты.

Стоит также добавить, что по данным "БюроИКС", примерно 2700 жителей России купило на ближайшие дни невозвратные авиабилеты в Турцию, ОАЭ, Грузию, и т. д. по ценам от 70 до 200 тысяч рублей на человека.

"Около 1300 из них уже обращаются в агрегаторы и авиакомпании с требованиями пойти навстречу пассажирам и все-таки вернуть деньги", — цитирует издание материалы рассылки "Русской дороги" со ссылкой на данные агрегаторов.

"Существует еще одна смешная категория людей, именно по её кошельку СВО бьет самым беспощадным образом. Речь идёт о тех, кто в период любого обострения обстановки судорожно покупает билет на самолёт летящий в Тбилиси, Ереван, Стамбул, или продаёт машину у перехода Верхний Ларс, дабы купить велосипед для пересечения границы. Есть такая армейская мудрость "Кто (трусит) - тот гибнет", в данном случае, беднеет и позорится", — иронизируют в "Старше Эдды".

Также в соцсетях смеются над "идиотами, во второй (!!!) раз скупавшим доллары по пиковой цене в 100 рублей за доллар", а таковых было немало.

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