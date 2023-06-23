В Хабаровском крае выловили 8,2 тонны горбуши, что превышает показатель 2021 года в4,2 раза, сообщили региональные СМИ.
Улов рыбы считают путём сравнивания чётных и нечётных годов в соответствии с жизненным циклом рыбы.
"Это в 4,2 раза выше уровня 2021 года. Учёные дали прогноз, что нынешняя путина станет на редкость удачной", — передаёт transsibinfo.com.
При этом популяция кеты осталась без изменения, резюмировали авторы.
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