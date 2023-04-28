В России начали заниматься восстановлением редких видов рыб

По всей России стартовала программа, направленная на восстановление редких и ценных пород рыб под руководством "Газпром нефть" и "Главного бассейнового управления по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов".

Как пишет muksun.fm, заниматься реализацией этого проекта будет "Газпромнефть-Развитие".

На сегодняшний момент программа по восстановлению водных биоресурсов реализуется в семи российских регионах: в Тюменской, Сахалинской, Томской, Оренбургской, Архангельской областях, а также на Ямале и в Югре. В водоёмы этих регионов будет выпущено более 5,4 млн мальков атлантического лосося, сибирского осетра, сазана, кеты и нельмы.

По словам директора по производству "Главрыбвода" Родиона Сухина, запуск мальков в водоёмы преследует сразу несколько целей: увеличение продуктивности озёр и рек, восстановление экобаланса и для удовлетворения потребностей местных жителей, которые являются потребителями рыбы.

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