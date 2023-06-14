Al Jazeera: ключевой союзник США показал "средний палец" Вашингтону — Байден в отчаянии

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Соединённые Штаты Америки планомерно теряют ключевых союзников, заявил старший политический аналитик Al Jazeera Марван Бишара. По его словам, "средний палец" Вашингтону показали власти Саудовской Аравии.

Фото: communalnews.com

Как подчеркнул Бишар, Вашингтон пытается установить своё влияние на Ближнем Востоке, но безрезультатно. И "эстафету" перехватил Китай.

"Администрация Байдена, похоже, в отчаянии от растущего влияния Пекина в богатом нефтью регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке, — написал аналитик в колонке для Al Jazeera. — "Средний палец, показанный Вашингтону" наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, как сообщается, сделал его чрезвычайно популярным политическим игроком в регионе".

Саудовская Аравия пошла на сокращение добычи нефти, чтобы уменьшить влияние западных стран на российскую сторону, тогда как Китай становится крупным экономическим и политическим игроком, который вытесняет США из региона.