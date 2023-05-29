Итальянский бизнесмен рассказал о работе своих соотечественников в России

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини заявил, что большинство его соотечественников продолжают работать в стране, а многие здесь имеют свои производства. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: cheltoday.ru

Эксперт отметил, что речь идет о 150 частных компаниях, которые входят в Ассоциацию. Здесь работают порядка 65 тыс. человек, 99% из которых граждане России. Оборот этих компаний составляет порядка €6 млрд.

Торрембини подчеркнул, что предприятия работают во многих отраслях: выпуск макарон, сыров, колба, строительных материалов, керамической плитке, химии и фармацевтике.

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