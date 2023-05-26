Publico: визит Мишустина опроверг распространённый на Западе миф о России и Китае

2:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Визит председателя правительства РФ Михаила Мишустина опроверг распространённый в США и Европе миф о том, что Китай якобы экономически поглотит Россию, говорится в материале испанского издания Publico.

Фото: trans.ru

Время визита российского премьера было выбрано не случайно, визит состоялся после прошедшего в Японии саммита Группы семи. В ходе которого лидеры стран G7 осуждали Россию и обвиняли Китай в "злонамеренной" экономической деятельности, экспансии в Восточной Азии и так далее, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Приём, оказанный председателю российского правительства в Китае, опровергает мнение тех в Европе и США, кто полагает, что КНР может экономически поглотить Россию, на которую давят западные санкции.

Китай старается свести к ограничительные меры против Москвы к минимуму, подчёркивается в материале. В текущем году эта страна стала основным клиентом России в энергетическом секторе. Наряду с Индией, Китай стал приобретать большую часть российской нефти и газа.

Согласно данным, которые привёл на бизнес-форуме в Шанхае Михаил Мишустин, в 2023 году ожидается, что импорт энергоресурсов из России в Китай увеличится на 40 процентов по сравнению с 2022 годом.

На конференцию были приглашены несколько российских представителей металлургического, горнодобывающего и сельскохозяйственного секторов, на которых были наложены западные санкции. Это, полагает испанское издание, явный сигнал того, что власти КНР не принимают "правила", которые навязывают Евросоюз и Соединённые Штаты.

Разумеется, в ЕС очень обеспокоены ростом влияния России в Азии, отмечает Publico. По мнению инициаторов санкций в Евросоюзе, Россия должна была ослабнуть в течение нескольких месяцев из-за санкций.

Однако получается так, что западные представления о том, что РФ находится в полной международной изоляции, оказались под сильным ударом из-за сотрудничества России и Китая.

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