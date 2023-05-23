Финансист объяснила, что мешает россиянам копить деньги: не нужно переходить на режим "хлеб и вода"

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финансист и эксперт по личным финансам Фатима Янбаева рассказала об ошибках, которые допускают люди, желающие накопить денег.

Фото: Fotodom. ru

Янбаева посоветовала ставить перед собой конкретные задачи и понимать, на что вы собираетесь потратить накопленные средства. Она не рекомендует копить на абстрактный "чёрный день", так как мозгу требуются четкие и конкретные цели. Важно, по её словам, обозначить точные сроки, когда будет собрана нужная сумма.

Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев рассказал о преимуществах цифрового рубля.

Финансист раскритиковала подход, когда люди отказывают себе в самом необходимом и переходят на режим "хлеб и вода", так как это приводит к стрессам.

"Результат будет лучше, если откладывать понемногу, но каждый месяц, чем по 50% с больших поступлений раз в квартал или в полгода. Но если ситуация сложилась так, что пришлось временно прервать накопления, не стоит расстраиваться и бросать процесс", — цитирует Газета.Ru слова эксперта.

Она также призвала учитывать доходы и расходы, чтобы понимать куда уходят деньги.

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