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Финансист объяснила, что мешает россиянам копить деньги: не нужно переходить на режим "хлеб и вода"

1:14
Экономика

Финансист и эксперт по личным финансам Фатима Янбаева рассказала об ошибках, которые допускают люди, желающие накопить денег.

Финансист объяснила, что мешает россиянам копить деньги: не нужно переходить на режим "хлеб и вода"
Фото: Fotodom. ru

Янбаева посоветовала ставить перед собой конкретные задачи и понимать, на что вы собираетесь потратить накопленные средства. Она не рекомендует копить на абстрактный "чёрный день", так как мозгу требуются четкие и конкретные цели. Важно, по её словам, обозначить точные сроки, когда будет собрана нужная сумма.

Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев рассказал о преимуществах цифрового рубля.

Финансист раскритиковала подход, когда люди отказывают себе в самом необходимом и переходят на режим "хлеб и вода", так как это приводит к стрессам.

"Результат будет лучше, если откладывать понемногу, но каждый месяц, чем по 50% с больших поступлений раз в квартал или в полгода. Но если ситуация сложилась так, что пришлось временно прервать накопления, не стоит расстраиваться и бросать процесс", — цитирует Газета.Ru слова эксперта.

Она также призвала учитывать доходы и расходы, чтобы понимать куда уходят деньги.

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Как накопить деньги, даже с маленькой зарплатой? Советы, лайфхаки и правила.
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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