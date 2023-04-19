Финансовый аналитик рассказал о преимуществах цифрового рубля: законное платёжное средство

Экономист Александр Разуваев рассказал о перспективах нового платёжного средства — цифрового рубля.

Финансовый аналитик, экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев объяснил, что цифровые рубли являются законным платёжным средством наряду с наличными и безналичными рублями. Об этом официально сообщил Банк России 18 апреля на своем сайте.

Ранее финансист Александр Лежава объяснил, что цифровой рубль не позволит копить деньги.

Цифровой рубль выражен в форме уникального цифрового кода, который будет храниться в электронном кошельке на платформе Центробанка.

"Лет через десять, наверное, можно будет оплачивать товары и услуги цифровым рублём, но в ближайшее время это будет прерогативой лишь крупного бизнеса", — цитирует слова аналитика издание ФАН.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Зачем России цифровой рубль? // Что говорят учёные?