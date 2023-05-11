"Дружбы" с Чехией не будет. Прага расширяет мощности нефтепровода TAL

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Чехия намерена повысить на максимум мощности трансальпийского нефтепровода TAL, чтобы кардинальной снизить зависимость от поставок нефти по трубопроводу "Дружба" из России, сообщили чешские власти.

Фото: eer.ru

Так, трубопровод TAL соединяет порт Триест с Германией. Из ФРГ экспортируют нефть в Чехию и далее по магистрали. Однако пока страна зависит от российских поставок по "Дружбе" на 50 процентов от необходимого объёма топлива.

"Трубопроводный оператор MERO и консорциум TAL достигли договорённости о реализации проекта, который должен быть завершён в 2024 году", — цитирует "Интерфакс" чиновников.

Сколько обойдётся расширение мощности трубопровода TAL, в Чехии не уточнили.

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