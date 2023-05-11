Чехия намерена повысить на максимум мощности трансальпийского нефтепровода TAL, чтобы кардинальной снизить зависимость от поставок нефти по трубопроводу "Дружба" из России, сообщили чешские власти.
Так, трубопровод TAL соединяет порт Триест с Германией. Из ФРГ экспортируют нефть в Чехию и далее по магистрали. Однако пока страна зависит от российских поставок по "Дружбе" на 50 процентов от необходимого объёма топлива.
"Трубопроводный оператор MERO и консорциум TAL достигли договорённости о реализации проекта, который должен быть завершён в 2024 году", — цитирует "Интерфакс" чиновников.
Сколько обойдётся расширение мощности трубопровода TAL, в Чехии не уточнили.
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