Экономист рассказал о скором росте цен на электронику

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономист Никита Масленников предупредил, что Россия скоро столкнётся с подорожанием электроники.

Фото: pixabay.com

Экономист объяснил, что не стоит переживать по поводу исчезновения высокотехнологичных товаров с российского рынка, так как у РФ есть возможность закупать электронику в Китае и Турции.

Ранее сообщалось, что в УК РФ хотят вернуть статью "Вредительство" из-за проблем с импортозамещением.

"До конца года надо решать вопросы по производству собственной техники в рамках импортзамещения, потому что в ближайший месяц мы действительно столкнёмся с подорожанием товаров", — цитирует слова экономиста Радио 1.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Российское импортозамещение: технологическое отставание в производстве полупроводников