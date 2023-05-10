Экономист Никита Масленников предупредил, что Россия скоро столкнётся с подорожанием электроники.
Экономист объяснил, что не стоит переживать по поводу исчезновения высокотехнологичных товаров с российского рынка, так как у РФ есть возможность закупать электронику в Китае и Турции.
Ранее сообщалось, что в УК РФ хотят вернуть статью "Вредительство" из-за проблем с импортозамещением.
"До конца года надо решать вопросы по производству собственной техники в рамках импортзамещения, потому что в ближайший месяц мы действительно столкнёмся с подорожанием товаров", — цитирует слова экономиста Радио 1.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российская певица Надежда Бабкина после похорон модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина решила уехать из Москвы для восстановления сил.