Заполненность ПХГ Европы не спасёт в холодную зиму из-за недостатка газа РФ

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европа кичится заполненностью подземных хранилищ газа, однако это лишь малая часть решения проблемы из-за эмбарго на топливо из РФ, считают аналитики. Если в ЕС придёт холодная зима, у чиновников останется лишь два выхода, передаёт EADaily.

Эту зиму ЕС пережил во многом благодаря тёплой погоде, но ситуация резко изменится, если в следующий сезон резко похолодает. Запрет на российский газ сильно ударит по простым европейцам.

"Единственный вариант для балансировки — это сокращение потребления и повышенная платы за СПГ", — цитирует издание аналитика Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Ира Джозефа.

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Бедные европейцы! Только с газом разобрались и тут новый удар...