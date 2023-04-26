В Крыму призвали расторгнуть зерновую сделку из-за "фирменного стиля" украинцев

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Украинские власти раз за разом нарушают договорённости по зерновой сделке и Россия должна разорвать договорённости, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, всё дело в "фирменном стиле" украинцев.

"Удары по Крыму прямиком по гуманитарному коридору — это вообще фирменный украинский стиль. Чему тут возмущаться? Они просто не могут этого не делать. Это в их природе", — заявил Константинов РИА Новости.

Украина 23 марта и 24 апреля, нарушив гарантии о неиспользовании Черноморского гумкоридора, и ударила БПЛА, что является веским основанием для расторжения сделки, пояснил глава Крымского парламента. Константинов подчеркнул, что российская сторона должна сделать выводы.

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Так вот зачем Путин продлил "зерновую сделку"...