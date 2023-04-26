Украинские власти раз за разом нарушают договорённости по зерновой сделке и Россия должна разорвать договорённости, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
По его словам, всё дело в "фирменном стиле" украинцев.
"Удары по Крыму прямиком по гуманитарному коридору — это вообще фирменный украинский стиль. Чему тут возмущаться? Они просто не могут этого не делать. Это в их природе", — заявил Константинов РИА Новости.
Украина 23 марта и 24 апреля, нарушив гарантии о неиспользовании Черноморского гумкоридора, и ударила БПЛА, что является веским основанием для расторжения сделки, пояснил глава Крымского парламента. Константинов подчеркнул, что российская сторона должна сделать выводы.
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