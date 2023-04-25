Марков об ультиматуме РФ по зерновой сделке: Запад не верит в российские красные линии

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Политолог Сергей Марков считает, что Запад не намерен выполнять условия зерновой сделки, так как не боится решительных действий со стороны РФ.

Марков рассказал, что Россия пригрозила Западу выйти из зерновой сделки 18 мая, если не будут выполняться договорённости.

"Но Запад не будет выполнять, потому что Запад не верит в российские красные линии. Потому что Запад привык пересекать российские красные линии", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Он отметил, что Запад уверен, что сможет вывозить зерно из портов Украины и без гарантий России, так как ВС РФ не решатся ударить по зерновозам.

Ранее Сергей Марков перечислил причины, которые вынудили Россию продлить зерновую сделку.

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