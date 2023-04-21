За прошлый год 13 российских миллиардеров потеряли часть своего состояния, но больше всех денег утратил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.
Эксперты связывают это со снижением котировок акций всех компаний-разработчиков мессенджеров, и Telegram не стал исключением.
"Самым обедневшим стал Павел Дуров — его состояние уменьшилось на 3,6 миллиарда долларов", — пишет издание Forbes
Если год назад предприниматель занимал третью строчку рейтинга, сейчас он переместился на 10 место с 11,5 миллиардами долларов.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск обрушился с критикой на Пентагон, заявив, что военное ведомство США готово объявить о вторжение инопланетян для увеличения своего бюджета.
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