Forbes: Павел Дуров за год потерял $3,6 млрд и стал самым обедневшим миллиардером из РФ

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

За прошлый год 13 российских миллиардеров потеряли часть своего состояния, но больше всех денег утратил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

Эксперты связывают это со снижением котировок акций всех компаний-разработчиков мессенджеров, и Telegram не стал исключением.

"Самым обедневшим стал Павел Дуров — его состояние уменьшилось на 3,6 миллиарда долларов", — пишет издание Forbes

Если год назад предприниматель занимал третью строчку рейтинга, сейчас он переместился на 10 место с 11,5 миллиардами долларов.

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