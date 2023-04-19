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Маск: Пентагон готов объявить вторжение инопланетян, чтобы увеличить свой бюджет

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Мир

Если бы Министерство обороны США могло сослаться на инопланетное вторжение для увеличения военного бюджета, ведомство бы так и поступило, заявил предприниматель Илон Маск.

Маск: Пентагон готов объявить вторжение инопланетян, чтобы увеличить свой бюджет

Бизнесмен заверил своих подписчиков, что ему о существовании инопланетных цивилизаций ничего не известно.

"Если бы кто-то знал об инопланетянах, то это был бы я. Я очень много знаю о космосе. Но я не видел каких-либо свидетельств существования инопланетян", — написал Маск на своей странице в соцсети.

Ранее военный эксперт предсказал крах американской политики на Украине, которая закончится по афганскому сценарию и станет позором для Белого дома.

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Инопланетяне прячутся в советских архивах. Правда о космосе
Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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