Из-за европейских санкций грузопотоки развернулись на Азию через Дальний Восток

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Из-за санкционного давления со стороны Запада и Евросоюза власти России переориентируют цепочки поставок, "разворачиваясь" в сторону азиатских партнёров. Так, Дальний Восток может стать новым транспортно-логистическим сектором.

Транспортная инфраструктура на востоке России, включающая порты Дальнего Востока и восточный полигон РЖД, находится в состоянии максимальной загрузки, однако по-прежнему не в силах удовлетворить спрос на перевозку грузов.

Наблюдается заметный рост объёмов грузопотока, как в портах, так и на сухопутных пограничных постах.

Например, поставки через автомобильный пункт пропуска Краскино за первые девять месяцев 2022 года увеличились почти на 150 процентов.

"В Приморье планируется реконструкция семи автомобильных и одного морского пунктов пропуска на границе с КНР. Планируется создание автостоянок для внедрения "электронной очереди" на въезд в автомобильные пункты пропуска "Пограничный" и "Краскино". Также в планах строительство и ремонт автодорог, транспортных развязок", — передаёт zr.media.

По данным издания, исходя из государственной программы развития дальневосточного торгового хаба, к 2030 году правительство намерено достичь объёма ВРП на уровне около трёх триллионов рублей.

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