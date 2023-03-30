Эксперт по туризму: Сочи и Крым обойдутся россиянам дороже Турции, Египта и Вьетнама

1:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

В настоящее время российские курорты менее доступны для россиян, чем Турция, Египет или Вьетнам. Если стоимость проживания в Сочи или Анталии примерно равны, то цена перелёта и уровень обслуживания сильно разнятся, заявил Pravda.Ru эксперт по туризму, профессор Финансового университета Александр Бандурин.

Сейчас туристам из России можно купить готовый тур в Турцию, отметил специалист, куда включены чартерный перелет, проживание и трансфер, но просчитать в настоящее время стоимость всех атрибутов поездки в Крым очень тяжело.

"Сейчас на полуостров Крым можно добраться только по железной дороге, но какие летом будут тарифы, никто не знает. Поэтому у нас пока не так сильно развита продажа готовых туров", — пояснил Бандурин.

К тому же, подчеркнул он, подавляющее большинство гостиниц в Сочи и Крыму могут предложить только полный пансион, что сильно уступает комплексу услуг "Всё включено" в Турции, Египте или Вьетнаме.

Популярным заграничным курортам удаётся держать низкие цены, так как приём туристов там превращён в настоящий конвейер, отметил эксперт. В добавок местные власти субсидируют авиаперевозки, возвращая в бюджет деньги в виде налогов.

Бандурин уверен, что большое количество россиян из европейской части страны этим летом отправятся в Египет и Турцию, а жители Сибири и Дальнего Востока предпочтут отечественному югу Вьетнам.

Ранее стало известно, что власти Вьетнама увеличили продолжительность безвизового пребывания в стране для россиян до 45 дней.

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