Ксения Собчак вспомнила, как тревожилась, когда покупала доллары по 83 рубля. Сейчас журналистка ликует, так как иностранная валюта выросла в цене.
Собчак рассказала, что впервые за год курс доллара превысил 80 рублей.
Знаменитость не сомневается. что данная экономическая тенденция будет продолжаться.
"Уверена, будет и выше. Помню, как меняла рубли на доллары по 83 и страшно потом переживала когда курс держался 60. Но эксперты всё твердили одно и то же — не страшно, курс вырастет, и сильно", — написала журналистка в своём Telegram-канале.
Ранее политолог Сергей Марков объяснил причины роста курса доллара.
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