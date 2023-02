Марков объяснил причины роста курса доллара: параллельные серые схемы наладили из ЕС

Политолог Сергей Марков рассказал, прочему курс доллара в России снова показывает экономический рост.

Марков констатировал, что курс доллара в России превысил 74 рубля. Он считает, что американская валюта снова начала укрепляться в нашей стране, так как российские бизнесмены сумели восстановить экспортные поставки, найдя поставщиков в странах, не состоящих в "Евросоюзе".

"И параллельные серые схемы наладили из ЕС. Поток фактического экспорта из ЕС упал только наполовину, несмотря на формально полный запрет со стороны ЕС", — объяснил политический эксперт.

Ранее Сергей Марков выразил уверенность в том, что в России всё-таки придётся объявить всеобщую мобилизацию.

