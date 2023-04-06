Советник американского лидера Джо Байдена по экономическим вопросам Бен Харрис уходит в отставку. О его новом месте работы журналисты пока не сообщали.
Как заявили в oilcapital.ru, Харрис является главным разработчиком "ценового потолка" на нефть РФ. По информации главы Минфина США Джанет Йеллен, этот советник предлагал меры в ответ на рецессию, которую вызвала пандемия COVID-19.
Ранее в Bloomberg сказали: представители Европейской комиссии предупредили страны, что чиновники пока не станут пересматривать потолок стоимости нефти из России. Этот показатель составляет 60 долларов за баррель.
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