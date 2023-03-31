Bloomberg: Еврокомиссия заявила, что потолок цены на нефть из России пока пересматривать не будут

0:39 Your browser does not support the audio element. Мир

Официальные представители Еврокомиссии проинформировали страны ЕС о том, что потолок стоимости российской нефти, установленный на уровне 60 долларов, пересматривать пока не будут. Корреспонденты агентства Bloomberg пишут об этом со ссылкой на собственный осведомленный источник.

Еврокомиссия также уведомила европейских дипломатов о том, что среди всех государств G7 на сегодняшний день нет ни одного, желающего снизить потолок цены.

Напомним, нефтяные санкционные ограничения коллективного Запада против РФ вступили в законную силу 5 декабря минувшего года.