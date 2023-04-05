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Французский эксперт Моро: Россия сделала гениальный ход в противостоянии с Западом

2:07
Экономика

Россия сделала гениальный ход в разгар противостояния с коллективным Западом, полагает основатель центра политического и стратегического анализа STRATPOL Ксавье Моро.

Французский эксперт Моро: Россия сделала гениальный ход в противостоянии с Западом

США и их союзники обрушили на Россию многочисленные санкции, пытаясь нанести непоправимый ущерб её экономике и валюте. Однако в столь напряжённый момент ответ РФ был гениальным, подчеркнул французский эксперт в комментарии для Sud Radio (перевод "ПолитРоссии").

По мнению Ксавье Моро, в России поначалу не ожидали столь масштабных санкций, а потому в первые дни впали в своего рода ступор.

Но эмоции улеглись довольно быстро, после чего российское правительство и Центробанк перешли к активным действиям, отметил эксперт. Первым делом были резко повышены процентные ставки, введены ограничения валютных переводов.

И эти меры себя оправдали. Спустя несколько месяцев ключевая ставка вернулась к прежним показателям, курс валюты стабилизировался. И очевидно, что ожидаемого Западом краха российской экономики не произошло.

А далее Россия сделала то, чего от неё никто не ожидал. Власти РФ обязали недружественные страны покупать газ за российские рубли. Поначалу европейские страны сопротивлялись этому, но позднее были вынуждены смириться. Отметим, что в Польшу и Болгарию, которые отказались платить за поставки газа рублями, поступление газа из России было прекращено.

По словам французского эксперта, "поддержка рубля продажами газа — это был гениальный ход".

По мнению Ксавье Моро, в конечном итоге западные санкции могут принести России гораздо больше пользы, нежели вреда. Западные ограничения стали стимулом для создания собственных платёжных систем, а также развития промышленного производства.

А кроме того, Россия взяла курс на сближение с Востоком. И буквально на глазах происходит формирование нового мирового порядка.

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Артамонов честно про коллективный Запад
Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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