"Экологичные" нефтяные запасы заканчиваются

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

В месячном отчёте компания Wood Mackenzie заявила о том, что в нашем мире заканчивается нефть, которую можно добывать с минимальными выбросами углерода. Это утверждение в целом верно, однако в документе можно заметить определённое разделение на нефть "чистой" и "неэкологичную".

Добыча нефти с высоким содержанием серы, а также нефть с плохими физико-химическими свойствами, требует большего количества энергии и выбросов углерода, что сильно влияет на окружающую среду.

"В Гайане и Саудовской Аравии, говорится в отчёте Woodmac, себестоимость добычи низкая. Это значит, что энергии при извлечении нефти из недр тратится меньше, следовательно, выделяется меньше выбросов СО2. В Гайане работают американские компании, а Эр-Рияд — по-прежнему остаётся важнейшим партнёром Вашингтона на Ближнем Востоке", — передают argumenti.ru.

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