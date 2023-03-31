Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Соскин: Путин устроит Киеву кровавый смех на первое апреля
В Литве потребовали от украинских беженцев выучить язык, чтобы не походить на "русских оккупантов"
РВ: танки армии России уничтожают позиции ВСУ под Бахмутом
Бредихин: США могут аннулировать визу Лаврова перед заседанием Совбеза ООН
Американцы усомнились в психическом здоровье Байдена, который назвал трансгендеров "душой" нации
Марочко: ВСУ в районе Купянска ведут опасную стрельбу из РСЗО в жилых кварталах
Economist: кредит по чрезвычайной программе МВФ может обернуться катастрофой для Украины
Российский "Бук" сбил ударный вертолёт Ми-24 ВСУ на Запорожском направлении
Полковник Тимошенко: ВС Украины не смогут атаковать Крым ни по суше, ни десантом

РБК: торговому профициту России "пришёл конец"

0:54
Экономика

Согласно оценкам Института международных финансов США, Россия получила сверхдоходы в размере $215 млрд благодаря росту мировых цен на сырьё, в том числе и нефть, из-за специальной военной операции на Украине. Однако, этот период экономических выгод заканчивается.

РБК: торговому профициту России "пришёл конец"

Так, по мнению американских экспертов, российская сторона начала получать профицит от продажи нефти ещё в 2021 году, однако после начала СВО цены на чёрное золото значительно выросли.

"Этим потокам сверхдоходов пришёл конец", — цитирует отчёт экономистов РБК.

Согласно выводам института, якобы "недобор" торгового профицита до сезонной нормы пока составляет более пяти миллиардов долларов. На фоне этого, если тенденция сохранится, то российской стороне придётся "тратить" накопления. 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Россия-Запад: до чего доведут санкции?
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Состоялся "Судный день" для украинских боевиков

Бойцы ВС РФ нанесли урон группировке ВСУ.

РВ: бойцы новосибирского спецназа ВС РФ устроили "Судный день" для военных ВСУ
РИА Новости: гибель участника СВО Алексея Лымаря взбудоражила жителей Ленинградской области
Смерть жителя Ленинградской области шокировала всех жителей региона
Военный ВСУ расплакался, говоря о потерях Украины
Басурин призвал взять генерала ВСУ Сырского в плен
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Сбежавший "азовец"* притворялся мирным строителем, помогая бойцам ВС РФ
Над Белгородом раздались девять мощных взрывов
Солдат ВСУ сообщил об огромном количестве 200-х и 300-х в Авдеевке
Солдат ВСУ сообщил об огромном количестве 200-х и 300-х в Авдеевке
Последние материалы
Российский "Бук" сбил ударный вертолёт Ми-24 ВСУ на Запорожском направлении
Полковник Тимошенко: ВС Украины не смогут атаковать Крым ни по суше, ни десантом
Политолог Корнилов: наивно ожидать от МАГАТЭ признания, что ЗАЭС обстреливает украинская сторона
Чешский генерал Шедивы: танки Leopard переоценены и не являются "чудо-оружием"
Машинка для стрижки собак: нужна ли она и какую выбрать
Reseau International: стратегия Путина ведёт к краху НАТО
ТАСС: российские войска сокрушили три опорных пункта ВСУ в районе Марьинки
Лхасский апсо — символ удачи и талисман в Тибете
Минобороны РФ: с 1 апреля призывникам в России будут приходить электронные повестки
Военные ВС РФ отразили под Донецком попытку ВСУ провести разведку боем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников