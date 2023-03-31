РБК: торговому профициту России "пришёл конец"

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно оценкам Института международных финансов США, Россия получила сверхдоходы в размере $215 млрд благодаря росту мировых цен на сырьё, в том числе и нефть, из-за специальной военной операции на Украине. Однако, этот период экономических выгод заканчивается.

Так, по мнению американских экспертов, российская сторона начала получать профицит от продажи нефти ещё в 2021 году, однако после начала СВО цены на чёрное золото значительно выросли.

"Этим потокам сверхдоходов пришёл конец", — цитирует отчёт экономистов РБК.

Согласно выводам института, якобы "недобор" торгового профицита до сезонной нормы пока составляет более пяти миллиардов долларов. На фоне этого, если тенденция сохранится, то российской стороне придётся "тратить" накопления.

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