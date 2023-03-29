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Жителям Югры нужно копить на квартиру больше трёх лет, если совсем ничего не тратить

0:57
Экономика

Чтобы накопить на собственную однокомнатную квартиру в Югре, нужно три года откладывать деньги, при условии, что человек не будут есть, пить и позволять себе хоть какие-нибудь траты.

Жителям Югры нужно копить на квартиру больше трёх лет, если совсем ничего не тратить

Как пишет muksun.fm, такие выводы можно сделать, исходя их средней стоимости "однушки" на первичном рынке жилья — 3,3 миллиона рублей, или 3,4 миллиона, если брать средние цены на вторичном рынке.

Средняя зарплата в Югре, по данным Росстата, составила 87 тысяч рублей (за ноябрь 2022 года). Исходя из этой информации, на однокомнатную квартиру можно накопить в среднем за три года. Но при одной важном условии — если абсолютно все доходы будут откладываться на покупку будущей квартиры. Человек в этом случае не должен тратить деньги на еду и питьё, и вообще тратить на себя хоть какие-нибудь суммы.

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Где взять денег, если банки не дают
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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