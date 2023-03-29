Жителям Югры нужно копить на квартиру больше трёх лет, если совсем ничего не тратить

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Чтобы накопить на собственную однокомнатную квартиру в Югре, нужно три года откладывать деньги, при условии, что человек не будут есть, пить и позволять себе хоть какие-нибудь траты.

Как пишет muksun.fm, такие выводы можно сделать, исходя их средней стоимости "однушки" на первичном рынке жилья — 3,3 миллиона рублей, или 3,4 миллиона, если брать средние цены на вторичном рынке.

Средняя зарплата в Югре, по данным Росстата, составила 87 тысяч рублей (за ноябрь 2022 года). Исходя из этой информации, на однокомнатную квартиру можно накопить в среднем за три года. Но при одной важном условии — если абсолютно все доходы будут откладываться на покупку будущей квартиры. Человек в этом случае не должен тратить деньги на еду и питьё, и вообще тратить на себя хоть какие-нибудь суммы.

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