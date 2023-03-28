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Центробанк: для покупки жилья в новостройке россиянину надо восемь лет не пить и не есть

1:26
Недвижимость

Среднестатистическому россиянину для покупки квартиры в новостройке придётся восемь лет ничего не пить и не есть. Такие данные привёл Центробанк.

Центробанк: для покупки жилья в новостройке россиянину надо восемь лет не пить и не есть

Хотя в России действует льготная ипотечная программа на новостройки, с 2020 года цены на жильё поднялись гораздо выше, чем доходы населения. Кроме того, выросла и вилка цен между первичной и вторичной недвижимостью, как рассказал глава департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

"Цены на жильё не просто выросли сами по себе, они выросли существенно выше, чем доходы населения, — заявил Данилов на Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России". — И что получается в итоге? Доступность жилья как минимум не растёт".

Он подчеркнул, что если в конце 2019 года россиянину необходимо было шесть лет не пить, не есть и откладывать все зарплаты, чтобы купить квартиру в новостройке, то сейчас для этого требуется уже восемь лет. И в нынешней обстановке резкого роста цен на недвижимость не очень понятно что делать государству. Льготная программа и околонулевая ставка уже не помогают, а вводить отрицательные ставки по кредитам вряд ли возможно. Поэтому эксперт призывает к "более долгосрочной и стабильной истории".

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"Сколько стоит НЕДВИЖИМОСТЬ в регионах? [ИССЛЕДОВАНИЕ]
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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