Эксперт о решении Путина перейти к торговле за юань: Россия согласна, что без китайской экономики она существовать не может

1:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с Pravda.Ru прокомментировал слова Владимира Путина о готовности России торговать за юань.

Доктор экономических наук Владимир Брутер предположил, что тема использования китайской валюты подробно обсуждалась на встрече Путина с Си Цзиньпином в Москве.

"Это значит, что, во-первых, Россия отказывается от идеи сделать рубль той валютой, на которой происходит торговля. То есть понятно, что рубль не может быть такой валютой, потому что на рубль на внешних рынках мало что можно купить. Россия фактически соглашается, что китайская экономика будет универсальным посредником между Россией и большинством стран мира, с которыми торговля продолжается", — выразил своё мнение эксперт.

Он считает, что данный план вполне может быть реализован.

"России это очень серьезный шаг навстречу Китаю и понимание того, что китайская экономика для российской является локомотивом", — объяснил Брутер.

Эксперт подчеркнул, что Китай является универсальным механизмом, который позволяет России и поддерживать свою экономику и избегать санкций.

"Для Китая это тоже признание того, что именно Россия согласна с тем, что без китайской экономики она сегодня существовать не может", — отметил доктор экономических наук.

Он уверен, что данный шаг в корне меняет ситуацию.

"В российском руководстве сейчас уже понимают, что без стратегических отношений с Китаем у России будет гораздо больше проблем, чем в ситуации, когда Россия фактически соглашается на роль младшего партнёра Китая", — пояснил Брутер.

Он напомнил, что китайская экономика больше российской почти в 10 раз.

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Итог встречи Путина и Си Цзиньпина