NetEase: Россия добилась неожиданного результата, взяв на себя выплату долгов СССР

1:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия добилась неожиданного результата, взяв на себя выплату советских долгов, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе NetEase.

В материале отмечается, что на момент распада Советского Союза его задолженность перед иностранными кредиторами превышала 100 миллиардов долларов. Правопреемником СССР стала Россия, которой перешли и обязательства по долгам, напоминают китайские аналитики (перевод "ПолитРоссии").

И с советскими долгами получилась крайне любопытная история. Свою долю наследства после распада великого государства получили все советские республики. Особенно повезло Украине, которой досталось огромное число промышленных предприятий.

Однако ни Украина, ни другие советские республики не пожелали разделить с Россией бремя выплаты советских долгов. И в итоге эту проблему Москве пришлось решать самостоятельно.

Экономическое положение России после распада СССР было довольно тяжёлым, потому процесс выплаты советских долгов растянулся на несколько десятков лет. К каждому кредитору приходилось искать особый подход. Но летом 2017 года было объявлено о полном погашении Россией советского государственного долга.

И завершение этого процесса имело неожиданные последствия для России. Когда РФ расплачивалась по советским долгам, никто не думал, что это сильно поможет ей в будущем.

Но непогашенная задолженность дала бы странам Запада мощный рычаг давления на Россию. Эти долги могли быть использованы для конфискации зарубежного имущества Российской Федерации, в том числе и дипломатического.

Однако Москва рассчиталась по своим обязательствам. И тем самым лишила своих оппонентов возможности нанести крайне неприятный удар, говорится в материале, опубликованном на платформе NetEase.

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