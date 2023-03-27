РИА Новости: с 1 апреля в России будет запущен цифровой рубль

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

В конце 2021 года была разработана платформа для работы с электронным рублём. Сейчас её операции планируется отладить с участием реальных клиентов. На данном этапе токены будут использоваться для расчётов с компаниями и кредитными организациями, прошедшими отбор. Подробнее о цифровой валюте рассказала обозревать РИА Новости Наталья Дембинская.

"Это не криптовалюта, которая никому не подчиняется. Цифровой рубль эмитирует исключительно ЦБ. Кроме того, он обеспечен золотовалютными резервами. В общем, это всё тот же рубль, пусть и в новой оболочке", — объясняет финансовый аналитик, трейдер Артём Звездин.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает, что введение электронного рубля облегчит торговлю и позволит избежать проблем, связанных с запретом на вывоз рупий из Индии. В будущем цифровая валюта заменит доллар и будет удобна для бизнеса, так как она защищена от потерь.

"Конечно, внедрение не будет быстрым — на это уйдёт не один год. Потребуется время на разработку законодательной базы. Кроме того, надо изучить вопросы взлома и мошенничества. Впрочем, специалисты уверяют, что цифровой рубль к этому готов: уникальный токен невозможно подделать", — отметила Дембинская.

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