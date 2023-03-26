Экономист Остапкович о первой зиме Германии без газа РФ: "Топливо из квашеной капусты"

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Германия до следующей зимы даже не будет рассматривать запуск российского газопровода "Северный поток-2", так как это ударит по имиджу страны, однако Берлину придётся туго без газа из России, заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Как подчеркнул экономист, запуск СП-2 возможен, но при определённых условиях, к примеру, после окончания украинского конфликта.

"Я не исключаю, что все подпишут (договор. — Прим. ред.), и пойдут поставки, — сказал Остапкович "ПолитРоссии". — Мы сейчас живём в фоне огромной неопределённости. Поэтому сложно говорить, что будет следующей зимой. Может, какие-то два ненормальных бельгийца или люксембуржца найдут топливу замену, сделанную из квашеной капусты".

По мнению Остапковича, Берлин пойдёт на запуск "Северного потока-2" тогда, когда его западные коллеги "дадут добро", а пока страна вынуждена придерживаться политики солидарности с США и Евросоюзом.

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