Fox News: ложь Байдена про "Северные потоки" — самая смешная, которую приходилось слышать

0:52 Your browser does not support the audio element. Мир

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон обвинил президента США Джо Байдена во лжи о подрыве "Северных потоков". По словам журналиста, это враньё — самое смешное, которое приходилось слышать.

Как подчеркнул Карлсон, Вашингтон продолжает отпираться и не признаёт очевидных фактов о причастности к подрыву российских газопроводов.

"Все, кто задумался хоть на момент, понимали, что Владимир Путин не взрывал свой собственный трубопровод. Администрация Байдена взорвала трубопровод. Но сам Байден на камеру заявлял, что сделает это, и его сотрудники откровенно праздновали, когда это произошло", — заявил ведущий в эфире Fox News.

По словам журналиста, каждый разумный человек понимает, что за диверсией на российских газопроводах стоят США.