Председатель совета по развитию потребительского рынка в ТПП РФ Александр Борисов в беседе с Pravda.Ru высказался о передаче Leroy Merlin российскому менеджменту.

Работа французской компании по продаже товаров для дома в России, по мнению эксперта, будет зависеть от тех, кто возьмёт на себя ответственность за продолжение работы существующих магазинов.

"За последние несколько лет очень серьезный позитивный сдвиг в сторону российских участников рынка — DIY (Do It Yourself). У нас российские сети очень серьезно подвинулись на этом рынке. Я не думаю, что это приведёт к каким-то провалам по ассортименту. Может отразиться на ценах, с отложенным лагом — несколько месяцев", — выразил своё мнение Борисов.