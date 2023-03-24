Эксперт об уходе компании Leroy Merlin с рынка РФ: российские игроки научились быстро реагировать

Председатель совета по развитию потребительского рынка в ТПП РФ Александр Борисов в беседе с Pravda.Ru высказался о передаче Leroy Merlin российскому менеджменту.

Работа французской компании по продаже товаров для дома в России, по мнению эксперта, будет зависеть от тех, кто возьмёт на себя ответственность за продолжение работы существующих магазинов.

"За последние несколько лет очень серьезный позитивный сдвиг в сторону российских участников рынка — DIY (Do It Yourself). У нас российские сети очень серьезно подвинулись на этом рынке. Я не думаю, что это приведёт к каким-то провалам по ассортименту. Может отразиться на ценах, с отложенным лагом — несколько месяцев", — выразил своё мнение Борисов.

Он отметил, что опыт в других сегментах рынка показывает, что ничего радикального с уходом даже очень крупных игроков на рынке не происходит.

"Современное состояние капиталистического рынка таково, что российские игроки прекрасно научились быстро реагировать, адаптировать модели развития к существующим ситуациям. Поэтому я смотрю в будущее спокойно", — объяснил специалист.

Ранее сообщалось, что французский строительный ритейлер "Leroy Merlin" продаёт все 111 магазинов и уходит из России.

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