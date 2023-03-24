Французский строительный ритейлер "Леруа Мерлен" продаёт все 111 магазинов и уходит из России

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Крупнейший в России владелец гипермаркетов по продаже стройматериалов компания "Леруа Мерлен" объявила о желании продать весь свой бизнес. При этом сообщается, что магазины продолжат работу.

Французская группа Adeo, которая владеет гипермаркетами "Леруа Мерлен" в России, собирается продать бизнес и передать российскую компанию местному менеджменту. В заявлении группы, размещённом в интернете, говорится о том, что после продажи всех магазинов рабочие места для 45 тысяч сотрудников "Леруа Мерлен" будут сохранены, все торговые точки продолжат работу.

Отметим, что всего два дня назад в сети появилось сообщение о запланированном открытии нового магазина сети "Леруа Мерлен" в Магнитогорске. Это один из немногих крупных зарубежных брендов, который сохранил бизнес в России после начала СВО в феврале 2022 года, чем вызывал критику в свой адрес в ряде западных стран.

К настоящему моменту в России насчитывается 111 гипермаркетов "Леруа Мерлен" в 65 городах. Сеть входит в десятку крупнейших торговых компаний.

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