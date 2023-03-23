Полянский: свободная экономическая зона в новых регионах России даст гарантии

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

В прошлом году Минэкономразвития РФ объявило о планах создать свободную экономическую зону в новых регионах страны — ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях. Минстрой разработал соответствующий законопроект, который уже получил одобрение.

Закон направлен на стабилизацию экономики в новых субъектах страны.

"Благодаря особым условиям для бизнеса компании получат мотивацию присоединиться к СЭЗ: разместить там заводы и офисы. Это гарантирует рабочие места, необходимые местному населению", — рассказал "Вестям Подмосковья" кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и финансов МОФ РАНХиГС Дмитрий Полянский.

По его словам, кроме наращивания производства и других отраслей, немаловажно, что в новые регионы смогут вернуться те, кто в своё время уехал из-за киевского режима.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.