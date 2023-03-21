HF: решение Байдена по Аляске помогло Путину одержать крупную победу

2:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент США Джо Байден своим решением относительно Аляски неожиданно для себя помог российскому лидеру Владимиру Путину одержать крупную победу, говорится в материале, опубликованном на сайте The Heritage Foundation (HF).

Недавно Байден подписал указ об ограничении разработки месторождений нефти и газа в Северном Ледовитом океане и на Аляске. Собственно, этим он и помог президенту России одержать победу.

"Это решение Байдена только что принесло Путину крупную победу", — так и сказано в материале (перевод "Политроссия").

Указ подразумевает запрет на разработку нефтегазовых месторождений. И этот шаг, по мнению экспертов The Heritage Foundation, даёт огромное преимущество России.

Дело в том, считают американские эксперты, что тем самым Российская Федерация получает уникальную возможность доминировать в районах, которые изобилуют ценнейшими материалами. Тем более, что Москва давно уже делает ставку на освоении арктического региона. И теперь, благодаря Байдену, может единолично сосредоточиться на добыче ресурсов.

А ещё - и это тоже причина для недовольства — в выигрыше окажется Китай. Ведь администрация Байдена стремится развивать зелёную энергетику. А Китай является крупнейшим в мире производителем компонентов в этой сфере.

"Точно так же, как акцент Байдена на энергии, получаемой от ветра, солнца, является благом для Китая, основного производителя компонентов для производства энергии из возобновляемых источников, запрет на разведку ресурсов в Арктике дает России преимущество в этих замёрзших водах, наполненных ценными минералами", — говорится в материале The Heritage Foundation.

Стоит заметить, что данный материал ориентирован скорее на аудиторию в США. И The Heritage Foundation выступает в данном случае как рупор тех сил в США, которые полагают необходимым развитие добычи полезных ископаемых. Особенно много таковых в стане республиканцев.

Позиция предыдущей администрации по этому вопросу радикально отличалась от нынешней. Но как только Джо Байден сменил на посту президента Дональда Трампа, так сразу сменилось и мнение руководства США относительно возможности добычи ресурсов в арктической зоне и строительстве инфраструктуры.

Не исключено, впрочем, что впоследствии это мнение вновь изменится на 180 градусов. Как уже бывало ранее и не единожды.

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