Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Скабеева ответила на шутку Галкина*: Это же прямой призыв к убийству, расправе надо мной?
Шойгу: обещание Британии поставить Украине снаряды с обеднённым ураном повышает риск ядерного столкновения
Владимир Познер оценил номер Муцениеце со скидыванием одежды: "Просто браво!"
Путин: Россия будет вынуждена реагировать на поставки ВСУ боеприпасов с обеднённым ураном со стороны Британии
Омские чиновники должны будут отчитываться о своих активах в криптовалюте
Депутат Шарифов предложил назвать школу или улицу в Волгограде в честь Мао Дзедуна
Помощник Путина: Запад раздражён из-за мирного плана Китая по Украине
Отец певицы Юлии Началовой призвал не сравнивать ситуацию Романа Костомарова с судьбой его дочери
Рогов: Киев бросает своих бойцов на верную смерть, каждый день отправляя их в разведку боем

HF: решение Байдена по Аляске помогло Путину одержать крупную победу

2:41
Экономика

Президент США Джо Байден своим решением относительно Аляски неожиданно для себя помог российскому лидеру Владимиру Путину одержать крупную победу, говорится в материале, опубликованном на сайте The Heritage Foundation (HF).

HF: решение Байдена по Аляске помогло Путину одержать крупную победу

Недавно Байден подписал указ об ограничении разработки месторождений нефти и газа в Северном Ледовитом океане и на Аляске. Собственно, этим он и помог президенту России одержать победу.

"Это решение Байдена только что принесло Путину крупную победу", — так и сказано в материале (перевод "Политроссия").

Указ подразумевает запрет на разработку нефтегазовых месторождений. И этот шаг, по мнению экспертов The Heritage Foundation, даёт огромное преимущество России.

Дело в том, считают американские эксперты, что тем самым Российская Федерация получает уникальную возможность доминировать в районах, которые изобилуют ценнейшими материалами. Тем более, что Москва давно уже делает ставку на освоении арктического региона. И теперь, благодаря Байдену, может единолично сосредоточиться на добыче ресурсов.

А ещё - и это тоже причина для недовольства — в выигрыше окажется Китай. Ведь администрация Байдена стремится развивать зелёную энергетику. А Китай является крупнейшим в мире производителем компонентов в этой сфере.

"Точно так же, как акцент Байдена на энергии, получаемой от ветра, солнца, является благом для Китая, основного производителя компонентов для производства энергии из возобновляемых источников, запрет на разведку ресурсов в Арктике дает России преимущество в этих замёрзших водах, наполненных ценными минералами", — говорится в материале The Heritage Foundation.

Стоит заметить, что данный материал ориентирован скорее на аудиторию в США. И The Heritage Foundation выступает в данном случае как рупор тех сил в США, которые полагают необходимым развитие добычи полезных ископаемых. Особенно много таковых в стане республиканцев.

Позиция предыдущей администрации по этому вопросу радикально отличалась от нынешней. Но как только Джо Байден сменил на посту президента Дональда Трампа, так сразу сменилось и мнение руководства США относительно возможности добычи ресурсов в арктической зоне и строительстве инфраструктуры.

Не исключено, впрочем, что впоследствии это мнение вновь изменится на 180 градусов. Как уже бывало ранее и не единожды.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Популярное
Впереди мощная битва — Шурыгин

Шурыгин сообщил о предстоящей большой битве.

МК: Шурыгин заявил о предстоящей большой битве ВС России с ВС Украины весной 2023 года
Пентагон подделал видео инцидента с беспилотником MQ-9 Reaper и Су-27 у берегов Крыма
Видео полёта беспилотника MQ-9 у берегов Крыма оказалось подделкой
Генерал призвал перейти к массированным ракетно-авиационным ударам по Украине
Медведев призвал обрушить "Ониксы" на здание суда в Гааге
Иммиграция вырастила в США организованную преступность Сергей Лебедев Украинские беспилотники прилетели в Джанкой. Киев похвастался новыми "игрушками"? Ольга Лебедева Балет "Аленький цветочек" продолжает дарить радость зрителям Кремлёвского дворца Анжела Якубовская
В Китае рассказали, как ответ России на провокации застал врасплох Лондон
Болтон раскритиковал решение МУС выдать ордер на арест Путина
Мечты украинцев о "сливках Европы" окончательно разбиты — Telegraph
Мечты украинцев о "сливках Европы" окончательно разбиты — Telegraph
Последние материалы
Скабеева ответила на шутку Галкина*: Это же прямой призыв к убийству, расправе надо мной?
Шойгу: обещание Британии поставить Украине снаряды с обеднённым ураном повышает риск ядерного столкновения
Изобретение пулемёта принесло огромную прибыль и унесло миллионы жизней
HF: решение Байдена по Аляске помогло Путину одержать крупную победу
Владимир Познер оценил номер Муцениеце со скидыванием одежды: "Просто браво!"
Путин: Россия будет вынуждена реагировать на поставки ВСУ боеприпасов с обеднённым ураном со стороны Британии
Омские чиновники должны будут отчитываться о своих активах в криптовалюте
Эксперт: "Не делайте комплименты, которые связаны с гендерными стереотипами"
Депутат Шарифов предложил назвать школу или улицу в Волгограде в честь Мао Дзедуна
Помощник Путина: Запад раздражён из-за мирного плана Китая по Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников