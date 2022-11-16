В США предложили забрать у России остров в обмен на сделку

Не секрет, что Арктика становится всё более перспективным регионом, интерес к которому проявляют многие государства. А это актуализирует проблему территориальных претензий.

Речь, в частности, о претензиях США на остров Врангеля, который расположен в Северном Ледовитом океане, между Чукотским и Восточно-Сибирским морями.

"От него до мыса Лисберн в Аляске всего 270 миль (430 км)", — говорится в статье американского издания Newsweek (перевод "ПолитРоссия"). Затем, что от побережья Чукотки до острова 140 километров, то есть в три раза меньше.

Недавно бывший комиссар США по исследованию Арктики Томас Эмануэль Дэнс заявил, что якобы существуют записи, подтверждающие права Соединённых Штатов на остров Врангеля. Американские военные одно время даже рассматривали возможность создать там базу.

По мнению Дэнса, американским властям следует предложить России заключить сделку по урегулированию двухсторонних отношений. Одним из предметов этих переговоров может стать остров Врангеля, а также близлежащие территории.

"Острова могли бы стать частью более широких переговоров, направленных на достижение урегулирования и реструктуризации наших отношений с Россией посредством более всеобъемлющей сделки", — заявил американский эксперт.

Впрочем, на официальном уровне в США об этом ничего не говорят. Неизвестно о каких-либо действиях Вашингтона в этом направлении.

Однако надо ещё раз подчеркнуть, что тема принадлежности острова Врангеля муссируется в американской прессе в последнее время достаточно активно.

Причём речь идёт о ведущих изданиях страны. В частности, в начале ноября статья на эту тему была опубликована в The Wall Street Journal вышла статья. Где прямо было сказано, что остров Врангеля якобы принадлежит США, а Россия удерживает американскую территорию с 1924 года.

"Тридцать лет назад президент США Джо Байден руководил дебатами сенатского комитета по международным отношениям, во время которых сенатор от Аляски Фрэнк Меркауски сказал, что голосование в пользу договора о границе между США и Россией 1991 года никоим образом не повлияет на потенциальные будущие претензии США на острова", — говорилось в материале.

Дискуссии о принадлежности острова Врангеля в Соединённых Штатах и в самом деле идут уже почти сто лет. В США эта полемика получила название Wrangle over Wrangel Island. Американцы, надо сказать, заявляют о претензиях на ещё несколько российских арктических островов.

Стоит заметить, что на остров Врангеля претендовала и Канада. Но, повторимся, официально не предпринимается никаких действий по оспариванию принадлежности острова России.