Специалисты корпорации StormWall сообщили, что в марте этого года количество DDoS-атак на российские банки и платёжные системы резко увеличилось.
"По данным экспертов, с 7 по 20 марта число атак на финансовые организации выросло на 126% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 63% по сравнению с таким же периодом в феврале 2023 года", — заявили в компании.
Предположительно, за киберпреступления отвечают политические активисты, которых называют хактивистами. Они нарушили функционирование банков, отметили специалисты. По их данным, перестали работать сайты и приложения.
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Военные лётчики сомневаются, что видео является аутентичным.