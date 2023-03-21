В StormWall рассказали о волне DDoS-атак на банки и платёжные системы РФ

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Специалисты корпорации StormWall сообщили, что в марте этого года количество DDoS-атак на российские банки и платёжные системы резко увеличилось.

"По данным экспертов, с 7 по 20 марта число атак на финансовые организации выросло на 126% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 63% по сравнению с таким же периодом в феврале 2023 года", — заявили в компании.

Предположительно, за киберпреступления отвечают политические активисты, которых называют хактивистами. Они нарушили функционирование банков, отметили специалисты. По их данным, перестали работать сайты и приложения.

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