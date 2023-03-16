РИА Новости: из-за потребления российского газа Евросоюз угодил в ловушку

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Евросоюз никак не может отказаться от импорта российского топлива. Наоборот, он вынужден закупать вдвое больше сжиженного газа. Аналитики считают, что эта "вредная привычка" может выйти европейцам боком. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Наталья Дембинская.

Как подчёркивает The Brussels Times, сжиженный газ из России по-прежнему нужен Европе из-за дешевизны цены и географической близости.

Издание Politico отмечает, что Владимир Путин может заблокировать экспорт в недружественные страны, продолжая при этом обеспечивать топливом бедные азиатские государства, которые остро нуждаются в энергии.

"Из-за потребления российского СПГ Европа фактически угодила в ловушку. Всё может обернуться газовым шантажом, когда понадобится формировать запасы на следующую зиму", — отмечают в издании.

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