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РИА Новости: из-за потребления российского газа Евросоюз угодил в ловушку

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Экономика

Евросоюз никак не может отказаться от импорта российского топлива. Наоборот, он вынужден закупать вдвое больше сжиженного газа. Аналитики считают, что эта "вредная привычка" может выйти европейцам боком. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Наталья Дембинская.

РИА Новости: из-за потребления российского газа Евросоюз угодил в ловушку

Как подчёркивает The Brussels Times, сжиженный газ из России по-прежнему нужен Европе из-за дешевизны цены и географической близости.

Издание Politico отмечает, что Владимир Путин может заблокировать экспорт в недружественные страны, продолжая при этом обеспечивать топливом бедные азиатские государства, которые остро нуждаются в энергии.

"Из-за потребления российского СПГ Европа фактически угодила в ловушку. Всё может обернуться газовым шантажом, когда понадобится формировать запасы на следующую зиму", — отмечают в издании.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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