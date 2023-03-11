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Цена на газ в ЕС приблизилась к $600 за тысячу кубометров

0:58
Экономика

Стоимость газа в Европе превысила показатель в 500 долларов за кубический метр. За сутки стоимость голубого топлива прибавила в стоимость практически шесть процентов.

Цена на газ в ЕС приблизилась к 0 за тысячу кубометров

Так, стоимость кубометра топлива составила чуть выше 585 долларов.

"Апрельские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки 515 долларов (+7,7 процента) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 496,5 доллара (+3,9 процента), а максимум — 600,8 доллара (25,7 процента)", — передаёт "Прайм" данные биржевых торгов.

Цены на голубое топливо в Европе устремились вверх на фоне удорожания газа на азиатских рынках. К примеру, за минувший четверг котировки "подросли" на шесть процентов.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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