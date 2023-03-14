Silicon Valley Bank в США обанкротился из-за большой доли стартапов в инвестициях

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Что привело к краху главного банка Силиконовой долины в США?

Кризис Silicon Valley Bank начал развиваться, когда владельцы технологических стартапов принялись выводить свои средства из банка для покрытия имеющихся расходов. Этому поспособствовало то, что финансирование венчурных капиталовщиков прекратилась.

Ранее сообщалось, что экономист Никита Масленников предупредил, что финансовый кризис в США зацепит всех — Китай, Россию и Индию.

Как сообщает издание Moneytimes, банку пришлось продавать облигации, которые рухнули в цене из-за роста ставок Федеральной резервной системы. Это положение дел способствовало банковскому бегству.

Специалисты отмечают, что SVB находился в уникальном положении из-за того клиентская база состояла в основном из технологических стартапов, и большой доли активов в инвестициях.

Ситуация вызывает опасения, так как может повториться в других региональных банках США.

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