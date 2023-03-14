Экономист об опасности экономического кризиса в США: мало не покажется Китаю, России, Индии — всех зацепит

3:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономист, руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников в беседе Pravda.Ru объяснил, как экономический кризис в США отразится на России.

Экономист посоветовал подождать конца недели, так как регуляторы ещё не приняли всех необходимых решений. Он отметил, что биржевая паника — это нормальное явление.

Масленников считает, что у США есть возможности купировать этот эпизод.

"Конечно, это будут негативные экономические последствия во многом. Рынок будет трясти некоторое время. Будут, естественно, проблемы, связанные с усугублением вопросов, связанных с госдолгом", — объяснил эксперт.

Специалист считает, что к концу недели рынки отреагируют на решения Федеральной резервной системы.

"В любом случае решение по ставке будет для одних хорошо — для рыночных игроков, рынки остановятся, возможно, в своих падениях, для инфляции — нет. Инфляция, естественно, будет такой, какая она сейчас. И темп её сокращения будет приостановлен", — рассказал Масленников.

Экономист сравнил нынешнюю ситуацию с прошлым глобальным экономическим кризисом.

"В принципе, конечно, картина похожая на 2008 год. Но как и любая аналогия, она всегда хромая. Тогда тоже началось с банкротства Lehman Brothers. Но этот банк был более крупный, чем тот, что сейчас. Потому что этот, по сути дела, обанкротился региональный банк. Да, он системообразующий для Силиконовой долины. Но, тем не менее, это купируется", — отметил эксперт.

Масленников уверен, что многое будет зависеть от быстроты реакции властей Соединенных Штатов.

"Эпизод крайне неприятный, крайне тревожный, естественно, требует постоянного внимания. Но делать сейчас какие-то прогнозы пока недостаточно просто", — объяснил экономист.

Он рассказал, как нестабильность в США скажется на России. Всё, по его словам, будет зависеть от того, является ли происходящее локальным эпизодом или началом чего-то большего. Проблемы у РФ, по мнению экономиста, могут начаться, если цена на нефть будет двигаться дальше вниз.

Эксперт подчеркнул, что ситуация в банковской сфере может в считанные минуты выйти из-под контроля.

"Поэтому здесь остается только пожелать им успехов, потому что неуспех в данном случае американцев — это большая проблема для всех. Если это пролог к глобальной рецессии, тогда, ребята, мало не покажется всем, в том числе и Китаю, и Российской Федерации, и Индии — всех зацепит. Глобальный кризис с соответствующими последствиями — это 2008-2009 годы", — выразил свою точку зрения экономист.

Ранее сообщалось, что США готовятся к повторению Великой депрессии в 2023 году.

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