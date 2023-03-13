Baijiahao: следующий шаг России сулит ЕС массу неприятностей

2:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Страны Евросоюза некоторое время назад после долгих дискуссий согласовали очередной, десятый по счёту, пакет ограничительных мер против России. Ответный шаг Москвы грозит Евросоюзу массой неприятностей, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

По мнению авторов материала, Россия готовится взять реванш за санкции. Тем более, что многие западные эксперты сетуют на то, что у Евросоюза и США практически не осталось вариантов для новых санкций. Впрочем, отметим, что это признают не только эксперты, но и высокопоставленные официальные лица, вроде главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

В то же время, к России масса возможностей для ответа оппонентам, подчеркивается в материале Baijiahao (перевод "ПолитРоссия").

И речь в том числе о возможных ограничениях поставок ряда ценных металлов, в том числе никеля, палладия, алюминия. Подобный шаг России может стать ударом для ряда отраслей европейской экономики. Которая и так не в самом лучшем состоянии из-за высоких цен на электроэнергию.

Даже незначительное сокращение поставок металлов из России может стать причиной резкого скачка цен на рынке, а в случае с редкими металлами — и к дефициту.

"В Китае есть поговорка: пока есть нефть, будут и деньги. Однако это несколько старомодное утверждение, одними лишь энергоносителями невозможно обеспечить работу мировой экономики. Ей необходимы другие виды сырья, включая различные металлы", — говорится в материале Baijiahao.

Стоит заметить, что про возможные проблемы, связанные с ограничением поставок металлов из России, сообщают и крупные западные СМИ. В первую очередь, речь именно о редких металлах — палладии, никеле и других.

Они играют большую роль в том числе в автомобильной промышленности. И подорожание или тем более дефицит сырья едва будет позитивным событием для европейских компаний.

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