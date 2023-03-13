Страны Евросоюза некоторое время назад после долгих дискуссий согласовали очередной, десятый по счёту, пакет ограничительных мер против России. Ответный шаг Москвы грозит Евросоюзу массой неприятностей, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.
По мнению авторов материала, Россия готовится взять реванш за санкции. Тем более, что многие западные эксперты сетуют на то, что у Евросоюза и США практически не осталось вариантов для новых санкций. Впрочем, отметим, что это признают не только эксперты, но и высокопоставленные официальные лица, вроде главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.
В то же время, к России масса возможностей для ответа оппонентам, подчеркивается в материале Baijiahao (перевод "ПолитРоссия").
И речь в том числе о возможных ограничениях поставок ряда ценных металлов, в том числе никеля, палладия, алюминия. Подобный шаг России может стать ударом для ряда отраслей европейской экономики. Которая и так не в самом лучшем состоянии из-за высоких цен на электроэнергию.
Даже незначительное сокращение поставок металлов из России может стать причиной резкого скачка цен на рынке, а в случае с редкими металлами — и к дефициту.
"В Китае есть поговорка: пока есть нефть, будут и деньги. Однако это несколько старомодное утверждение, одними лишь энергоносителями невозможно обеспечить работу мировой экономики. Ей необходимы другие виды сырья, включая различные металлы", — говорится в материале Baijiahao.
Стоит заметить, что про возможные проблемы, связанные с ограничением поставок металлов из России, сообщают и крупные западные СМИ. В первую очередь, речь именно о редких металлах — палладии, никеле и других.
Они играют большую роль в том числе в автомобильной промышленности. И подорожание или тем более дефицит сырья едва будет позитивным событием для европейских компаний.
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